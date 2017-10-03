أحلام مصر في خطر.. ورطة جديدة تقلب حسابات غانا قبل مباراة أوغندا

يطارد شبح الإصابات والغيابات منتخب غانا قبل مباراة أوغندا في كمبالا يوم السبت المقبل في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

6 لاعبين يغيبون عن غانا أمام أوغندا

وتعرض منتخب غانا لأزمة جديدة بغياب ثنائي نادي كولومبوس كرو الأمريكي هاريسون آفول وجوناثان مانساه عن مباراة أوغندا بملعب الأخير للإصابة.

ووفقًا لموقع “غانا سوكر نت” فإن أفول ومانساه لحقا بجون بوي وأفري أكوا وتوماس أجيابونج وأسامواه جيان الغائبين للإصابة بالإضافة إلى جوردان وأندريه أيو الذين استبعدها كويسي أبياه مدرب النجوم السوداء لخلاف مع والدهما عبيدي بيليه.

ويقيم منتخب غانا معسكرًا مغلقًا في كينيا حاليًا استعداد لمواجهة أوغندا التي لا بديل فيها للنجوم السوداء عن تحقيق الفوز.

وتضم مجموعة مصر منتخبات الكونغو وغانا وأوغندا ويلعب الأخيران يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويخرج منتخب مصر في الجولة الأخيرة لمواجهة غانا في كوماسي بينما تستضيف الكونغو منتخب أوغندا بالجولة ذاتها.