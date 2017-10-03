أزمة عنيفة تضرب الكونغو قبل مباراة مصر

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن منتخب الكونغو يواجه أزمة قبل مواجهة منتخب مصر يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

الكونغو تتعثر في الوصول إلى مصر

وأوضح عامر حسين أن منتخب الكونغو يواجه أزمة خاصة في حجز الطيران الخاص للحضور إلى مصر.

وأشار عامر حسين إلى منتخب الكونغو لا يجد تذاكر كافية للحضور إلي مصر مما قد يضطره للحضور علي دفعتين يومي الجمعة والسبت.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو يوم الأحد المقبل في تصفيات المونديال بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف متفرج.

وتضم مجموعة مصر منتخبات الكونغو وغانا وأوغندا ويلعب الأخيران يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويخرج منتخب مصر في الجولة الأخيرة لمواجهة غانا في كوماسي بينما تستضيف الكونغو منتخب أوغندا بالجولة ذاتها.