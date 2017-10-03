فضيحة عضو الجبلاية في تذاكر مباراة مصر وأوغندا

فشلت الجماهير المصرية في إيجاد تذاكر مباراة المنتخب أمام الكونغو المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

الجماهير المصرية تبحث عن “تذكرة”

وتطول الاتهامات أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الحاليين وآخر سابق في الحصول على أكبر عدد من التذاكر وتوزيعها على معارفه وأقاربه مما حرم الجماهير العادية من الحصول عليها.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو يوم الأحد المقبل في تصفيات المونديال بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف متفرج لها لكن يبدو أن المدرجات ستكون خاوية بسبب قلة التذاكر المطروحة في الأسواق.

وينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة أوغندا وغانا يوم السبت المقبل بكمبالا في الجولة ذاتها وفي حالة تعثر أوغندا فإن فوز الفراعنة على الكونغو سيضمن تأهلنا إلى مونديال روسيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.