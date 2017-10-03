جماهير مصر تنجو بالفراعنة من عقوبات فيفا على 8 دول إفريقية بتصفيات المونديال

نجا التشجيع المثالي للجماهير المصرية بالمنتخب من العقوبات أمام أوغندا في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

فيفا يعاقب 8 دول إفريقية في تصفيات المونديال

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عقوبات على 8 منتخبات إفريقية بسبب التجاوزات الجماهيرية والأخطاء التنظيمية في مباريات الجولة الرابعة بتصفيات المونديال، وليس من بينها مصر.

واعتمد فيفا خسارة منتخب الجابون بثلاثية نظيفة أمام كوت ديفوار لإشراك اللاعب ميرلين تاندجورا بالرغم من وجود قرار بإيقافه.

وعاقب فيفا نيجيريا بغرامة 30 ألف دولار أمريكي بسبب دخول جماهير الفريق لأرض الملعب عقب الفوز على الكاميرون بأربعة أهداف نظيفة في سبتمبر الماضي.

وغرم فيفا الكونغو الديمقراطية 20 ألف دولار أمريكي بسبب إلقاء الجماهير لزجاجات المياه أمام تونس في الخامس من سبتمبر الماضي.

وعوقبت مالي بغرامة 15 ألف دولار أمريكي بسبب إلقاء جماهير الفريق لمقاعد الملعب والزجاجات خلال مواجهة المغرب التي عوقبت بغرامة 3 آلاف دولار لصافرات الاستهجان أثناء النشيد الوطني لمالي.

وقضى الاتحاد الدولي بمعاقبة زامبيا بمبلغ 7 ألاف دولار أمريكي بسبب الشغب الجماهيري أمام الجزائر.

واكتفى فيفا بتوجيه تحذير أخير لبوركينا فاسو والسنغال بسبب التأخر في بداية المباراتين.