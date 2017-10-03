كيف يعالج حسام البدري “عيب” وليد أزارو “الخطير”

قرر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي معالجة إهدار وليد أزارو مهاجم الفريق للفرص السهلة أمام مرمى المنافسين بطريقة خاصة.

تدريبات إضافية خاصة لوليد أزارو

وينوي حسام البدري زيادة الجرعات التدريبية الفردية لوليد أزارو والخاصة بالتعامل مع الكرات العرضية والانفرادات أمام حراس المرمى.

واتفق حسام البدري مع معاونيه على تكثيف التدريبات اليومية لمهاجمي الأهلي ومنهم وليد أزارو على أن تكون هناك فقرات فنية محددة له في كيفية استغلال الفرص السهلة.

ويتعرض وليد أزارو لجملة انتقادات عنيفة لإهداره الفرص أمام المرمى والتي جعلت الجماهير تتحسر على التعاقد معه بالملايين.

وكان وليد أزارو قد أهدر 3 انفرادات مؤكدة في مباراتي الترجي التونسي بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا ثم مباراة النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي البطولة ذاتها.

بينما أكد حسام البدري المدير الفني أن وليد أزارو يحتاج إلى الصبر حتى يحرز الأهداف كما حدث مع أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق الذي ظل لموسم كامل لا يحرز أي أهداف.

يذكر أن أزارو مهاجم الأهلي يتعرض لانتقادات بالجملة، بسبب الأهداف التي يهدرها في المباريات الأخيرة، رغم الدعم المتواصل من الجهاز الفني.