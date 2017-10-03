رئيس الزمالك: تسلمت خزينة النادي بها 600 جنيه فقط

أكد المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تسلم خزينة النادي وبها 600 جنيه فقط لاغير، مشيراً إلى أنه بذل الكثير من الجهد من أجل سداد الديون.

وقال منصور خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، ” تسلمت النادي مديون بما يقرب من 306 ملايين جنيه ، وكان هناك فائض يقدر بـ 80 مليون جنيه بخلاف المديونات لدي الشركات الراعية بالإضافة لصفقات اللاعبين في مختلف الألعاب.

رئيس الزمالك: لن أسمح بالمفسدون بتخريب نادي الزمالك

وأضاف رئيس نادي الزمالك، ” لن أسمح بالمفسدون بتخريب نادي الزمالك، مشيراً إلى ان من تسول له نفسه ارتكاب أي أعمال بلطجة أو تجاوزات فير قانونية، سوف يتم توقيع العقوبات عليه طبقاً لائحه النادي”.

وتابع، ” لا أهتم بمروجي الإشاعات و أعداء النجاح ، و هؤلاء خرجوا من جحورهم الآن، مع اقتراب موعد الانتخابات، من أجل عد استقرار النادي، مشيراً إلى انه لم يكن لهم صوتاً طوال الـ4 سنوات الماضية”.

يذكر أن انتخابات نادي الزمالك ستقام خلال شهر نوفمبر المقبل.