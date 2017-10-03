عرض إنجليزي لتسويق “أزارو” في أوروبا تمهيدًا لرحيله

عرضت إحدى شركات التسويق، على المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البدء في تسويقه في عدة أندية ألمانية وفرنسية من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لمصدر مقرب من اللاعب، الذي أكد أن أحد مندوبي شركات التسويق الإنجليزية، أجرى إتصالاً بأزارو أكد له خلاله وجود رغبة من عدة أندية المانية وفرنسية فى الحصول على خدماته.

انتقادات لأزارو بعد مباراة النجم

كان اللاعب المغربي، قد تعرض لحملة انتقادات من قبل الجماهير، خاصة بعد إهداره العديد من الفرص السهلة أمام المرمى، خاصة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام النجم الساحلي التونسي، التي أقيمت ضمن ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

كان ازارو قد انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي.

يذكر أن الأهلي على موعد أمام النجم الساحلي يوم 22 اكتوبر الجاري، بعدما خسر مباراة الذهاب أمام الفريق التونسي بهدفين مقابل هدف، على ملعب برج العرب في الاسكندرية.