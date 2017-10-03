البنزرتي : النجم قادر على العبور للنهائي

أكد التونسي فوزي البنزرتي مدرب فريق الترجي أن النجم الساحلي قادر على العبور في مباراة العودة.

وكان البنزرتي تفاعل بقوة مع النجم الساحلي عندما فاز على المارد الأحمر.

موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي

ومن المقرر أن يلتقي النجم الساحلي بالنادي الأهلي في مباراة العودة على ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الدور القبل النهائي من بطولة إفريقيا.

تصريحات فوزي البنزرتي.

أكد فوزي البرزنتي خلال تصريحات صحفية لصحيفة “الصريح” التونسي أنه يدعم فريق النجم الساحلي، مشيراً إلى أن الفريق التونسي قادر على الفوز من الأهلي المصري.

وتمنى البنزرتي مدرب الترجي التوفيق والفوز لفريق جوهرة الساحل.

هزيمة الأهلي من النجم الساحلي

جدير بالذكر أن الفريق الأحمر تلقى الهزيمة بهدفين مقابل هدف من النجم الساحلي التونسي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سوسة بتونس ضمن منافسات الدور القبل النهائي من بطولة أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي

ودخل الأهلي المصري المباراة بالتشكيل التالي.

في حراسة المرمى : شريف إكرامي.

في الدفاع : أحمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط : عمرو السولية وهشام محمد وعبدالله السعيد ووليد سليمان وجونيور أجايي.

في الهجوم : وليد أزارو.