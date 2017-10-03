بعد غضب البدري.. وكيل صالح جمعة يعتذر

حرص عبد الرحمن مجدي، وكيل أعمال صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاعتذار عن التغريدة التي كتبها عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قبل مباراة الفريق أمام النجم الساحلي .

كان مجدي، قد نشر تويتة قبل المباراة قائلًا: ” واحد من اهم اللاعبين اللي أنا وكيله، قد يكون خارج ناديه في أقرب فترة انتقالات قادمة بسبب معاملة مدربه”.

البدري انتقد عبد الرحمن مجدي بسبب التغريدة

وخرج حسام البدري، المدير الفني للأهلي، أمس الأثنين، لينتقد عبد الرحمن مجدي بسبب تغريداته التي لم يوفق فيها على الإطلاق، واعتبرها قلة خبرة منه”.

وعلى الفور حرص عبد الرحمن مجدي، على الاعتذار منذ قليل، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” ، قائلًا: اعتذار واجب بخصوص التغريدة الأخيرة ، وجاءت على النجو التالي:

يذكر أن صالح جمعة، قد شارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام النجم الساحلي التونسي، والتي انتهت بفوز الاخير بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.