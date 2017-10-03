البدري يعنف عمرو بركات.. تعرف على السبب

وجه حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذير شديد اللهجة لعمرو بركات، لاعب الفريق ، بسبب خوض تدريبات إضافية في أحد صالات الجيم.

وحذر البدري اللاعب، من خوض أي تدريبات إضافات غير تدريبات الفريق، لزيادة معدل الأحمال، وذلك خوفاً من تعرضة للإجهاد.

كان اللاعب قد خاض بعض التدريبات الإضافية في أحد المراكز الرياضية بالقرب من منزله.

ووصلت بعثة الأهلي أمس الأثنين، من تونس، عقب الهزيمة من النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، على ملعب سوسة ، ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يعود إلى التدريبات الخميس المقبل

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة النجم في إياب الدور نصف النهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره النجم الساحلي، يوم 22 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين، من أجل ضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.