حسن حمدي في بيان ناري: لم أقاضي الأهلي .. ولن أفكر في هذا الأمر

علق حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، على الأنباء التي تردد مؤخراً في الساعات القليلة الماضية، بشأن إقامته دعوى ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء الحالي.

ونفي رئيس الأهلي الأسبق، هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، ورد على من يثير الإشاعات في بيان رسمي كتبه مستشاره القانوني محمد عثمان وجاء نصه كالتالي:

مستشار حسن حمدي ينفي صحة هذه الأنباء

تؤكد مؤسسة محمد عثمان، للمحاماه والاستشارات القانونية، بصفتها الوكيل والممثل القانوني لحسن حمدي، في بيانه رسمي أن المحامي مقيم الدعوى ضد إدارة النادي الأهلى ليس من بين الزملاء الذين يحملون وكالة عن الكابتن حسن حمدي، ولا توجد ثمة علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع مقيم تلك الدعوى .

وأضاف البيان، “إن الكابتن حسن حمدي عبر تاريخه الطويل الذي يمتد لخمسين عاماً مع هذا الكيان العريق لم ولا ولن يفكر مطلقاً في مقاضاته .. وأنه يفخر دائمًا بوجوده واحدًا من أسر النادي الأهلى . واهاب عثمان بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر في الوقت الراهن وعدم الاعتداد بأي تصريحات أو بيانات غير صادرة وموثقة عنه شخصيًّا أو من يمثله قانوناً .