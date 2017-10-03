مجلس الجبلاية يطير إلى الإسكندرية الخميس لدعم المنتخب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، التوجه إلى الإسكندرية يوم الخميس المقبل، من أجل تقديم الدعم والمؤازرة للاعبي المنتخب الوطني.

المنتخب الوطني سيواجه نظيره الكونغولي في الثامن من اكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

المنتخب على بعد خطوة واحدة من اجل تحقيق حلم المونديال

ويحتاج المنتخب للفوز على الكونغو بأي نتيجة بالإضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا، في المباراة المقرر لها يوم السابع من أكتوبر، من أجل ضمان التأهل إلى كأس العالم.

المنتخب الوطني يحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يأتي خلفه المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتزيل المجموعة المنتخب الكونغولي برصيد نقطة واحدة فقط.

يذكر أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد قرروا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور المباراة، نظراً لأنها مباراة هامة ومصيرية في مشوار الفراعنة في تصفيات المونديال.