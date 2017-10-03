اتحاد الكرة يفجر بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة النجم

فجر ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي قبل المواجهة التي ستجمعه مع النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

الأمن يوافق مبدئياً على حضور 60 ألف مشجع لمواجهة الأهلي والنجم

وكان الأهلي قد طلب السماح بحضور 60 ألف مشجع في مباراة الأهلي أمام النجم بحسب ما أكده محمود طاهر رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء في تصريحات سابقة.

وأشار سويلم في تصريحات إذاعية إلى أن المسؤولين عن الجهات الأمنية أبدوا موافقة مبدئية على حضور العدد المطلوب من جانب الأهلي خلال المباراة.

وسيلتقي الأهلي مع النجم يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الإياب من الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح سويلم أن الجهات الأمنية ستصدر قرارها النهائي والرسمي خلال الساعات القليلة القادمة، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السماح للعدد المطلوب من الجماهير بالحضور.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام النجم الساحلي بهدفين لواحد في الملعب الأولمبي بسوسة في إطار مباريات الذهاب من الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية.