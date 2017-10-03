اتحاد الكرة: وافقنا على طلب الزمالك.. لكن بشرط

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري على وجود موافقة من جانبه بخوض نادي الزمالك لمبارياته في الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يطلب اللعب في الدفاع الجوي

واشار حسين في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة إلى أن نادي الزمالك طلب نقل مبارياته من ملعب بتروسبورت إلى الدفاع الجوي خلال الفترة القادمة.

وكان نادي الزمالك قد طلب نقل مبارياته إلى ملعب الدفاع الجوي بسبب سوء أرضية ملعب بتروسبورت في الفترة الحالية في ظل كثرة المباريات التي تقام عليه.

ومن جانبه، شدد حسين على أن الحصول على الموافقات الأمنية تبقى هي العائق الوحيد أمام السماح للزمالك بلعب مبارياته على ملعب الدفاع الجوي.

وقال رئيس لجنة المسابقات: ” وافقنا على طلب الزمالك بنقل مبارياته في الدوري المصري إلى الدفاع الجوي بدلاً من بتروسبورت، لا يوجد مانع لدينا تجاه الأمر “.

وأكمل: ” العائق الوحيد أمامنا يبقى الحصول على الموافقات الأمنية من أجل نقل المباراة إلى ملعب الدفاع الجوي، حيث خاطبنا الأمن من أجل طلب الأمر “.

واختتم: ” من المقرر أن نحصل على رد الأمن بشأن لعب الزمالك لمبارياته في الدفاع الجوي من عدمه خلال الساعات القليلة القادمة “.