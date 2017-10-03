عصام سراج: تفاوضنا مع عمرو مرعي قبل انضمامه للنجم

أكد عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن إدارة النادي دخلت بالفعل في مفاوضات مع اللاعب عمرو مرعي، من أجل انضمامه للقلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف سراج الدين خلال تصريحات لبرنامج ستاد الهدف، المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” دخلنا مع اللاعب في مفاوضات جادة، ولكن لم ندخل مع إدارة ناديه، وبعدها تلقى اللاعب عرض من أندية إلى ان استقر مع النجم الساحلي”.

سراج : تعاقدنا مع اكثر من لاعب بعد فشل صفقة مرعي

وأوضح، ” الأهلي كان لديه حلول وبدائل أخرى، بعد فشل المفاوضات مع اللاعب، ونجحنا في التعاقد مع اكثر من لاعب”.

وتعاقد الأهلي مع إسلام محارب و باكاماني ماشمبي و المغرب وليد أزارو و أيمن أشرف وهشام محمد وعبد الله الشامي.

كان النجم الساحلي قد ضم عمرو مرعي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وظهر بشكل جيد مع الفريق التونسي ، بالإضافة إنه قاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على أهلي طرابلس الليبي، بهدفين دون رد من توقيعوا.