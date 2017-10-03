مدير تعاقدات الأهلي يكشف تطورات جديدة في أزمة كوليبالي

أكد عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن اللاعب الإيفواري الهارب، سليماني كوليبالي، طلب العودة مجدداً إلى صفوف الفريق الأول.

سليماني قد هرب من الأهلي، في شهر مايو الماضي، متوجهاً إلى لندن، بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة ناديه.

سراج: اللاعب طلب العودة إلى الأهلي ولكننا رفضنا الأمر

وقال سراج الدين، خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” إن اللاعب سبق وان عرض على إدارة النادي العودة مجدداً وهو ماتم رفضه بشكل قاطع، مشيراُ إلى أن اللاعب الهارب ليس له مكان داخل النادي الأهلي”.

وأضاف مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، ” إذا تلقي اللاعب عرض من نادي كبير، وبمبلغ ضخم ، من الممكن أن نفكر في الأمر ، ولكن عودته مجدداً مرفوضة بشكل نهائي ورسمي”.

وأستطرد قائلًا: ” قدمنا كافة المستندات التي تدين اللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، وموقفنا سليم وقانوني 100% بدليل أن اللاعب لم يوقع إلى أي نادي حتى الآن”.