اتحاد الكرة.. يوضح لماذا تم إيقاف ميدو وتغاضي عن واقعة باسم؟

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، باتحاد الكرة، عن سبب معاقبة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، والتغاضي عن معاقبة باسم مرسي ، مهاجم الزمالك.

كان أحمد حسام ميدو، قد هاجم اتحاد الكرة مؤخراً، وطالب أعضاء الجبلاية بعدم معاقبته مثل باسم مرسي بعد إشاراته السيئة لجمهور الأهلي في مباراة القمة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين.

ووقع اتحاد الكرة، غرامة مالية على ميدو آلاف جنيه وإيقافه 6 مباريات، بسبب تصريحاته ضد عناصر اللعبة بالإضافة إلى توجيه إشارات سيئة لجمهور الأهلي ، في المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري ( طالع التفاصيل).

اتحاد الكرة يوضح لماذا تغاضي عن واقعة باسم

وقال حسين خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” ، المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” نلتزم باللائحة الخاصة باتحاد الكرة عندما نوقع غرامة على أحد من اللاعبين أو الأجهزة الفنية، وواقعة باسم مرسي مع جماهير النادي الأهلي، لم تظهر في الشريط الرسمي للمباراة ، الذي يخرج من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ولم يذكرها حكم المباراة”.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات، ” نعتمد أيضا على تقرير الحكم عن المباراة، ولن نأخد بأي فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن إشارات ميدو ظهرت في الشريط الرسمي للمباراة وأيضا في تقرير حكم اللقاء”.