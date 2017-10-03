البدري: وليد أزارو مثل فلافيو.. وهذه أمنيتي أمام النجم الساحلي

تمنى حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي حضور 80 ألف متفرج في مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي باستاد برج العرب بالإسكندرية.

البدري: وليد أزارو يسير على درب فلافيو

ويستضيف نادي الأهلي نظيره النجم الساحلي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري بعد الهزيمة 2-1 في مباراة الذهاب بسوسة.

وأكد البدري أن النجم سيحل سيقاتل من أجل الحفاظ على حظوظه بالإسكندرية لكنه يثق في قدرات لاعبيه بتأييد ودعم جماهيرهم على التأهل للنهائي الإفريقي.

وأوضح البدري أن صالح جمعة هو البديل الأمثل لعبد الله السعيد في منتخب مصر أمام الكونغو لإجادته دور صانع الألعاب.

وأشار أن فوز الأهلي على الترجي في دور الثمانية منح النجم الساحلي دافعًا قويًا لرد الاعتبار أمام فريقه في سوسة ليفوز 2-1 في نصف النهائي.

وشدد البدري على أنه يتمنى تواجد 80 ألف مشجع للأهلي أمام النجم الساحلي في مباراة العودة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وختم حسام البدري أنه ليس قلق على تأخر وليد أزارو مهاجم الفريق في إحراز الأهداف مشيرًا إلى أنه يسير على درب الأنجولي أمادو فلافيو الذي ظل لموسم كامل لا يحرز مع القلعة الحمراء.