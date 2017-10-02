حسام البدري يهاجم “وكيل” صالح جمعة على الهواء

فتح حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي النار على عبد الرحمن مجدي وكيل صالح جمعة لاعب الفريق الأول بعدما أثار أزمة بينهما دون مبرر منطقي.

حسام البدري يهاجم وكيل صالح جمعة

وأكد البدري في تصريحات عبر قناة إلى تي سي أن عبد الرحمن مجدي ليس لديه الخبرة الكافية للتعامل مع اللاعبين.

وكان عبد الرحمن مجدي قد نشر تغريدة على تويتر مفادها أن صالح جمعة اقترب من الرحيل عن الأهلي في ظل سوء معاملة حسام البدري.

وشدد البدري على أنه لا يعرف كيف يتعامل عبد الرحمن مجدي مع لاعبيه ويثير أزمات لديه مشيرًا إلى أنه ليس على خلاف مع صالح جمعة بدليل أنه شارك في مباراة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح البدري أن صالح جمعة هو البديل الأمثل لعبد الله السعيد في منتخب مصر أمام الكونغو لإجادته دور صانع الألعاب.

وأضاف أن فوز الأهلي على الترجي في دور الثمانية منح النجم الساحلي دافعًا قويًا لرد الاعتبار أمام فريقه في سوسة ليفوز 2-1 في نصف النهائي.

وأشار البدري إلى أنه يتمنى تواجد 80 ألف مشجع للأهلي أمام النجم الساحلي في مباراة العودة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتابع البدري أنه ليس قلق على تأخر وليد أزارو مهاجم الفريق في إحراز الأهداف مشيرًا إلى أنه يسير على درب الأنجولي أمادو فلافيو الذي ظل لموسم كامل لا يحرز مع القلعة الحمراء.