مدرب الأهلي يوجه رسالة جديدة إلى صالح جمعة

أبدى سيد معوض، المدرب العام للنادي الأهلي حزنه من نتيجة مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي والتي انتهت بهزيمة فريقه 2-1 في سوسة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

معوض: على صالح جمعة التمسك بالفرصة

وأكد معوض في تصريحات إذاعية أن الأهلي لم يتمنى هذه النتيجة أمام النجم الساحلي لأنه كان يسعى لتحقيق الفوز في سوسة.

وقال معوض: “يجب أن نأخذ حذرنا ومباراة القاهرة صعبة جدا.. طبيعي جدًا أن ننافس على كل البطولات، لكن لدينا وقت كبير ولاعبون سينضمون للمنتخب وأمامهم مباراة كبيرة”.

ودافع معوض عن الانتقادات التي توجه لعبد الله السعيد قائلًا: “السعيد من أهم اللاعبين الموجودين في الأهلي حاليًا وعليه أن يرتاح”.

وأضاف: “حان دور صالح جمعة وعليه أن يقاتل على فرصته لخلافة السعيد في ظل إصابته وغيابه عن الملاعب بسبب مزق في العضلة الخلفية”.

وعن الانتقادات التي توجه للاعب المغربي وليد أزارو، قال معوض: “كجهاز فني علينا أن نصبر مرة واثنين وثلاثة ويكون أيضا اللاعب يحاول ويريد مساعدتنا ومساعدة نفسه.. لذلك يجب أن يكون اللاعب على مستوى طموحات النادي لأنه يلعب في فريق بحجم ومكانة الأهلي”.