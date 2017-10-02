حسام البدري ينفجر في وجه ثلاثي الأهلي

انتقد حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي مستوى الثلاثي وليد أزارو عمرو السولية وشريف إكرامي في مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التي انتهت بفوز الأخير 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حسام البدري غاضب من ثلاثي الأهلي

وسيطر الغضب الشديد على حسام البدري من مستوى أزارو والسولية وإكرامي بعدما أهدر الأول انفرادًا بالمرمى، وفشل الثاني في إيقاف خطورة محمد أمين بن عمر لاعب النجم بينما تسبب الثالث في هدف لأصحاب الأرض في سوسة.

وطالب حسام البدري اللاعبين الثلاثة برد الاعتبار في مباراة العودة أمام النجم باستاد برج العرب بالإسكندرية والمقرر لها 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وأكد حسام البدري على أن الأهلي قادر على تعويض هزيمته في مباراة العودة والتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مشيرًا إلى أن هدف صالح جمعة في مباراة الذهاب سيكون له مفعول السحر في برج العرب.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من بوابة الترجي التونسي بالتعادل معه في ذهاب دور الثمانية 2-2 والفوز في لقاء الإياب 2-1.