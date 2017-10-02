“فاران” مدافع ريال مدريد يرد على منتقديه

رد الفرنسي رافاييل فاران نجم نادي ريال مدريد الإسباني على منتقديه بدعوى تراجع مستواه بقوة هذا الموسم.

فاران: أسلوبي يتطور مع زيدان

وأكد فاران أن مستواه يتطور مع ريال مدريد تحت قيادة قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وقال فاران في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: ” لدى أسلوبي الذي ألعب به، يمكنهم انتقادي كما يحلو لهم، ذلك لا يسبب مشكلة لي، أنا أحاول أن ألعب على أساس ما يمكنني القيام به”.

وأضاف : “أعتقد أنني أكثر اكتمالاً الآن، الآن أنا في عامي الـ24، أفضل مما كنت عليه عندما كانت في الثامنة عشر من العمر فأسلوبي يتطور”.

وتابع: ” في الموسم الماضي لعبت ما يقرب من 40 مباراة مع ريال مدريد، فزنا بدوري أبطال أوروبا وبكأس السوبر الأوروبي والإسباني وبالدوري، في مثل هذا الوقت القصير حدثت الكثير من الأمور، وأنا سعيد لأنني تطورت بسرعة كبيرة”.

وختم: ” أتعلم الكثير تحت قيادة زيدان، من الرائع أن أتحسن تحت قيادته، هو شخص رائع لديه الكثير من الخبرة”.