وليد: رمضان صبحي ساعات بيبقى “بطة بلدي”

انتقد وليد صلاح الدين نجم نادي الأهلي الأسبق تباين مستوى رمضان صبحي لاعب فريق ستوك سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر في المباريات.

وليد صلاح ينتقد تباين مستوى رمضان صبحي

وقال وليد صلاح عبر تصريحاته على فضائية أون سبورت: “رمضان صبحي ساعات بيكون بطة بلدي وساعات بيكون عالمي”.

وتابع: “رمضان صبحي عندما يتألق مع المنتخب يصبح للفراعنة شكل آخر لكن مستواه متقلب حتى على مستوى المباراة الواحدة”.

وشدد على أن وليد صلاح أن أحمد فتحي لاعب الأهلي من أهم اللاعبين في المنتخب حاليًا مشيرًا إلى أن أي مدرب يتمنى لاعبًا بشخصية وروح أحمد فتحي في فريقه.

وأشار وليد إلى حظوظ مصر كبيرة في التأهل لكأس العالم في روسيا على حساب أوغندا وغانا.

ويستضيف منتخب أوغندا نظيره الغاني يوم السبت المقبل بينما يستقبل الفراعنة منتخب الكونغو يوم الأحد في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 9 نقاط ثم أوغندا في المركز الثاني بـ7 نقاط بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.