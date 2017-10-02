دي روسي يزيد أوجاع إيطاليا في تصفيات المونديال

زاد دي روسي قائد روما من جراح منتخب إيطاليا، الذي يستعد لآخر مباراتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

دي روسي يغيب عن إيطاليا

وأشارت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الإثنين، أن دي روسي تعرض لإصابة في الركبة، وخرج من معسكر المنتخب لينضم لقائمة الغائبين عن إيطاليا، والتي تشمل ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وأندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، ولورينزو بيليجريني، لاعب روما.

وذكرت الصحيفة إلى استدعاء روبيرتو جاليارديني، لاعب إنتر يملان، ليكون بديلا لدي روسي بعد رحيله عن المعسكر.

وقال المدير الفني لمنتخب إيطاليا، جيامبييرو فينتورا: “دي روسي غادر المعسكر وجاليارديني بديله، كما أن تورينو وباريس سان جيرمان يشرفان على علاج بيلوتي وفيراتي، ولا يهمني من ينضم للمنتخب، لأنني سأحاول الاستفادة من العناصر المتاحة بأقصى قدر ممكن، لأن عدم التأهل لكأس العالم سيكون أمرا كارثيا”.

وأضاف فينتورا: “مباراتا مقدونيا وألبانيا في غاية الأهمية لأنهما مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، وسنحاول الفوز بهما على أمل التأهل المباشر بدلا من خوض مباراة الملحق لحسم التأهل”.