حسام البدري يطيح بوليد أزارو

يدرس حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي عدم الدفع بوليد أزارو مهاجم الفريق في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

حسام البدري ينقلب على وليد أزارو

وسيطر الغضب الشديد على حسام البدري من مستوى وليد أزارو في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز النجم 2-1 بسوسة وأهدر أزارو خلالها انفرادًا صريحًا بالمرمى.

وينوي حسام البدري العودة للعب بجونيور أجايي في مركز المهاجم الصريح خلال مباراة العودة يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، على أن يشارك مؤمن زكريا في مركز الجناح الأيسر أمام علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء.

وتعرض حسام البدري لانتقادات عنيفة في ظل سوء مستوى اللاعب المغربي، وإصراره على الدفع به في خط الهجوم.

وواجه وليد أزارو انتقادات حادة نظرًا للفرص السهلة التي يهدرها أمام مرمى المنافسين وكان أخطرها أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 وسنحت لأزارو فرصة إحراز الثالث من انفراد بالحارس من وسط الملعب لكنه لعبها في يده بشكل غريب.