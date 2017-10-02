الأهلي يفاوض “الهداف” لخطفه من الزمالك

أشعل ناديا الأهلي والزمالك الصراع الشرس لضم عمر السعيد مهاجم نادي الإنتاج الحربي والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

حرب الأهلي والزمالك على عمر السعيد

ويتصدر عمر السعيد قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف بعد مرور 5 جولات من المسابقة المحلية.

ويخطط الأهلي لضم عمر السعيد في ظل تراجع مستوى وليد أزارو الذي لا يسجل أهدافًا بينما يحتاج الأحمر لمهاجم يجيد التسجيل من أنصاف الفرص.

أما الزمالك فيقاتل لضم السعيد تحسبًا لرحيل باسم مرسي في يناير المقبل إلى جانب تراجع مستوى كاسونجو كابونجو وخالد قمر.

وتألق عمر السعيد في مباريات الدوري هذا الموسم مع الإنتاج الحربي تحت قيادة مختار مختار الذي جعل منه المهاجم الأوحد للفريق ومن خلفه محمد خليفة لصناعة اللعب وهو ما ساهم سطوع وبروز نجومية السعيد الذي عانى في السنوات الماضية من كثرة الجلوس على دكتي بدلاء ناديي بتروجت والمقاصة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يمنح الأهلي فيه الفرصة الكاملة لعماد متعب للمشاركة بشكل أساسي في المباريات رغم منحها لأزاور وجونيور أجايي.