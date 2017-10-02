حسام البدري يتحدث عن صعوبة مباراة الكونغو المصيرية

تمنى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة الكونغو القادمة بتصفيات كأس العالم.

مصر تستضيف الكونغو

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكونغولي يوم الأحد القادم، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال “البدري” في تصريحات تليفزيونية، إنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر في موقعة الكونغو المصيرية.

وتابع “البدري”، المباراة هامة لكل المصرين، متمنيا التوفيق للاعبي الأهلي في المنتخب الوطني وكل لاعبي الفراعنة.

ترتيب مصر قبل مواجهة الكونغو

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، خلق المنتخب الأوغندي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

فرص مصر للتأهل للمونديال

يحتاج المنتخب الوطني الفوز على نظيره الكونغولي، مع تعثر المنتخب الأوغندي أمام نظيره الغاني من أجل التأهل رسميا لمونديال روسيا 2018.