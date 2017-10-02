حقيقة تفويت غانا لمباراة أوغندا للإطاحة بمصر من المونديال

قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبوريدة، إن منتخب غانا لا يمكن أن يتآمر على مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وانتشر مؤخرا أنباء عن نية غانا الهزيمة أمام أوغندا من منطلق أن فرصتها باتت صعبة في التأهل لتوقف رصيدها عند 5 نقاط في المركز الثالث خلف أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ7 نقاط بينما يتصدر الفراعنة برصيد 9 نقاط.

أبوريدة يوضح حقيقة تفويت غانا لأوغندا

وقال “أبوريدة” في تصريحات تليفزيونية، إن رئيس الاتحاد الغاني زميله ولا يمكن أن يفعل ذلك : “غانا استعانت بالمحترفين وليس الصف الثاني فهم لن يلعبوا للتفويت لأن ما زال لديهم الأمل حتى لو كان ضعيفًا”.

وقال أبوريدة: هناك قواعد للعب النظيف والمباريات تكون مراقبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لذلك فلا مجال أو فرصة للتفويت”.

وأكمل “أبوريدة”: “أمامنا 6 نقاط يجب أن نحصدهم لأن التأهل للمونديال قد يتأجل للمباراة الأخيرة في التصفيات إذا فازت أوغندا على غانا”.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو والمقرر لها الأحد المقبل، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتاج المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز مع تعثر المنتخب الأوغندي أمام نظيره الغاني من أجل حسم التأهل لمونديال روسيا.