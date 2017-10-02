برشلونة يعلن تجميد نشاطه

قرر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، تجميد نشاط النادي غداً الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة فقط، رداً على ماحدث من أحداث خلال التصويت الذي أجري أمس الأحد، حول إنفصال إقليم كاتالونيا عن الدولة الإسبانية.

وأكد “بارتوميو” في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين بمقر النادي، أنه يؤيد حرية التعبير في كاتالونيا، وأن إقامة مباراة الأمس أمام لاس بالماس دون جمهور، كانت بغرض شد إنتباه العلم عما يحدث، كذلك جاء بعد التشاور مع ميسي وبيكيه وماسكيرانو وبوسكيتس والمدرب فالفيردي.

واستنكر رئيس برشلونة أعمال العنف التي واجهها الكاتالونيين خلال عملية التصويت على استقلال الإقليم والتي أقيمت بالأمس.

وأكد رئيس النادي الكتالوني أنه لا يستبعد خروج البرسا من بطولة الدوري الإسباني حال انفصال كاتالونيا.

وأضاف: “جيرارد بيكيه يملك حقه في التعبير شأنه كباقي مواطني كاتالونيا، لكنه سيلعب مع منتخب إسبانيا لأنه يرغب في ذلك”.

و وقعت الاشتباكات عنيفة صباح الأمس بين المتظاهرين والأمن الإسباني، على خلفية الاستفتاء الذي أنعقد أمس حول استقلال إقليم كتالونيا عن الدولة الإسبانية.

استقالة مدير القطاع الطبي

قدم مدير القطاع الطبي ” خوردي مونيس ” استقالته احتجاجاً منه على قرار النادي بخوض المباراة ضد لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البرسا 3-0.

نائب رئيس برشلونة يقدم استقالته

وكان نائب رئيس برشلونة، كارليس فيلاروبي، قد أعلن استقالته أيضاً من منصبه لنفس السبب، بعد انتهاء المباراة.

واعترض كلا المسؤولين على خوض الفريق الكاتالوني لمباراته أمام لاس بالماس من دون جماهير، وهو ما حدث بالفعل.