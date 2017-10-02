نجم منتخب تونس على رادار الأهلي لمزاملة “معلول”

لفت محمد أمين بن عمر لاعب وسط نادي النجم الساحلي التونسي جهاز الفني لنادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أمين بن عمر مرشحا للانضمام للأهلي

وقدم محمد أمين بن عمر مستوى مميزًا في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي التي جمعت الفريقين في سوسة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1.

وذكرت صحيفة “الصباح” التونسية أن محمد أمين بن عمر محط أنظار نادي الأهلي لمرافقة التونسي علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الساحلي يشتهر بالتفريط في لاعبيه، نظرًا لامتلاء الفريق بالمواهب الكثيرة التي تعوض الراحلين في أي وقت.

وأوضحت أن بن عمر سيكون على رأس المرشحين للرحيل إذا كان المقابل المادي المعروض كبيرًا خاصة أن النجم الساحلي لا يمانع في الاستفادة المادية مقابل رحيل نجومه.

ويجيد محمد أمين بن عمر في مركزي لاعب الوسط المدافع وصناعة الألعاب ويعد أحد الركائز الأساسية في النجم ومنتخب تونس ولا غنى عنه في منتخب بلاده لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية رائعة.