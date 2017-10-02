أعتذر المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للجماهير المصرية التي ستعجز عن حضور مواجهة الكونعو بتصفيات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكونغولي يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال “أبوريدة” في تصريحات تليفزيونية: “أعتذر لكل الجماهير التي لن تحضر لمعلب برح العرب ومؤازرة المنتهب الوطني أمام الكونغو”.

وأضاف قائلا: ” سعة استاد برج العرب 60 أو 70 ألف متفرج وأنا عارف أن المصريين كلهم عايزين يحضورا المباراة”.

وأكد أبوريدة أن اتحاد الكرة سيدعم المنتخب الوطني في الفترة الحالية من أجل تحقيق الحلم والتأهل لمونديال كأس العالم.

وطرح مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم تذاكر مواجهة مصر والكونغو المقرر لها الأحد المقبل.

رسالة هاني أبوريدة للإعلام

ووجه هاني أبوريدة رسالة إلى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، مطالبا منهم دعم المنتخب الوطني في الفترة الحالية، لتحقيق حلم المصريين بالتأهل لمونديال روسيا 2018.

موقف مصر قبل مواجهة الكونغو

يحتل المنتخب الوطني المركز الأول في ترتيب المجموعة الخاسة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني.