الزمالك يفاوض مدافع الأهلي السعودي

فتح مسؤولو نادي الزمالك باب المفاوضات مع محمد عبدالشافي لاعب أهلي جدة السعودي، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الأهلي السعودي يدرس الاستغناء عن “شيفو”

يفكر مسؤولو النادي الأهلي في الاستغناء عن اللاعب الدولي المصري في الانتقالات القادمة، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب هذا الموسم مما تسبب في غيابه عن الملاعب لفترات طويلة.

وأشارت صحيفة “سبورت” السعودية، إلى أن إدارة الأهلي بدأت تفكر في مصير محمد عبد الشافى، لاسيما وأن اللاعب لم يشارك سوي 14 مباراة فقط بمسابقة الدوري السعودي في الموسم الماضي.

أحمد مرتضى يقود المفاوضات مع “شيفو”

ويقود أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، المفاوضات مع عبدالشافي في الساعات الماضية لمعرفة رأيه في العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.

الزمالك يخطط للتعاقد مع مدافع أيسر

ويخطط نادي الزمالك إلى تدعيم الجبهة اليسرى بمدافع أيسر بعدما طلب المدرب نيبوشا التعاقد مع لاعب قوي لدعم الفريق قبل انطلاق البطولة الإفريقية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 8 نقاط، جمعهم من التعادل مع الإنتاج وإنبي والفوز على الداخلية والمصري.