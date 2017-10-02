الأهلي يخطط للتعاقد مع مهاجم خطير بفرمان من “البدري”

يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وطلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري من محمود طاهر، التعاقد مع مهاجم قوي لتدعيم صفوف الفريق، بعد ظهور المغربي وليد أزارو بمستوى متواصع مع الفريق طوال الفترة الماضية.

وليد أزارو يهدر فرص سهلة

يهدر وليد أزارو الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين وكان آخرها الهدف المحقق أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وأهدر وليد أزارو هدفًا من انفراد صريح بالمرمى كان كفيلًا بخروج الأهلي متعادلًا بدلًا من الهزيمة 2-1 والحاجة إلى الفوز في مباراة العودة ببرج العرب بالإسكندرية.

وائل جمعة يهاجم وليد أزارو

شن وائل جمعة نجم الأهلي السابق هجوما عنيفا على وليد أزارو مؤكدًا أن القلعة الحمراء ليست مدرسة لتعليم اللاعبين الكرة لأنه لا يوجد مهاجم بها يهدر مثل هذه الفرص التي قد تكلف الفريق كثيرًا في المباريات الصعبة.

احصائيات وليد أزارو مع الأهلي

سجل وليد أزارو هدفًا وحيدًا وارتكب 10 أخطاء، وسدد الكرة خارج المرمى 8 مرات ووقع في التسلل 4 مرات وأهدر 3 فرص محققة أمام المرمى.

مروان محسن يواصل برنامجه التأهيلي

ويواصل مروان محسن برنامجه التأهيلي، الخاص به، لتعافي من إصابته، بالرباط الصليبي، مع المنتخب الوطنى في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بالجابون