الزمالك يحقق مع باسم مرسي

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فتح تحقيق مع باسم مرسي مهاجم الأبيض، بعد مخالفته لتعليمات الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب نيبوشا.

باسم مرسي يهدر ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

وأهدر باسم مرسي ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري، على الرغم من وجود محمد أشرف “روقا” في الملعب وهو المتخصص في تسديد الركلات الحرة.

التحقيق مع باسم

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة بواسطة حسين السيد مدير الكرة بالزمالك، تزامنا مع استناف الفريق لتدريباته.

الزمالك يستأنف تدريباته بعد الراحة السلبية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على استاد عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة، بعد الراحل السلبية التي حصل عليها الفريق بعد التعادل مع إنبي في الدوري.

موقف الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعهم من الفوز على الداخلية والمصري والتعادل مع الإنتاج وإنبي.