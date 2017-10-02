مفاجأة مدوية في إصابة “عضلة” عبد الله السعيد

يبرر الجهاز الطبي لنادي الأهلي إصابة عبد الله السعيد لاعب الفريق في العضلة الخلفية بكثرة استهلاكه في المباريات مع القلعة الحمراء ومنتخب مصر على مدار أكثر من موسمين متتاليين دون راحة كافية

ضغط المباريات يقتل العضلة الأقوى في الأهلي

ويسيطر الحزن الشديد على الجهاز الطبي للأهلي من تمزق العضلة الخلفية لعبد الله السعيد لأن التقارير الطبية السابقة أثبتت أنها أقوى عضلة في عضلات لاعبي القلعة الحمراء ولا يمكن أن تتعرض للإصابة في الظروف الطبيعية لعدد المباريات المقررة لكل لاعب.

وفوجيء جهاز الأهلي بالتشخيص المبدئي لإصابة عبد الله السعيد باعتبار أنه كان آخر لاعب يمكن أن يتعرض للخلفية في ظروف المباريات الطبيعية.

وحمل الجهاز الطبي مسئولية ضغط المباريات على السعيد بشكل زائد عن الحد والمعدل الطبيعي له في إجهاد العضلة.

وتعرض عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي لتمزق في العضلة الخلفية في نهاية الشوط الثاني من مباراة اللفريق أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف التشخيص المبدئي للإصابة عن إمكانية غياب عبد الله السعيد من 4 إلى 6 أسابيع إذا كان التمزق من الدرجة الأولى أما إذا كان من الدرجة الثانية فإن المدة قد تكون أطول.

ويجري عبد الله السعيد أشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة الحقيقي ومدة غياب اللاعب عن الملاعب.