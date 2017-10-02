بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من تونس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة منذ قليل، قادمة من تونس بعد مواجهة النجم الساحلي التونسي ببطولة دوري الأبطال.

الأهلي يسقط أمام النجم الساحلي

وسقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس ضمن منافسات الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا.

الحزن يسيطر على بعثة الأهلي

وسيطرت حالة من الحزن على لاعبي الأهلي بسبب الهزيمة التي تعرض لها الأحمر في لقاء الأمش.

الأهلي يسعى للتعويض في لقاء الإياب

تقام مباراة الإياب بين الأهلي والنجم الساحلي يوم 22 من الشهر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

فرص الأهلي

ويكفي الأهلي الفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب من أجل خطف بطاقة التأهل للدور النهائي من البطولة، أو الفوز بهدفين لهدف واللجوء إلى ركلاء الجزاء الترجيحية.

سداسي الأهلي ينضمون لمعسكر المنتخب

ومن المقرر أن ينضم سداسي الأهلي لمعسكر المنتخب في الساعات القليلة القادمة، واستدعى كوبر من المارد الأحمر كل من: “أحمد فتحي – شريف اكرامي- صالح جمعة – سعد سمير – رامي ربيعة – ووليد سليمان”.