صدمة للمنتخب المصري قبل موقعة الكونغو

قرر مسؤولو نادي قيصري التركي، رفض انضمام الغاني أسمواه جيان، لمعسكر منتخب بلاده، استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

المنتخب الغاني على موعد لمواجهة المنتخب الأوغندي، في السابع من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال طبيب الفريق التركي خلال تصريحات أبرزها موقع غانا سكور، “أن جيان تعرض لإصابة مؤلمة في مران الفريق، ويحتاج لفترة طويلة من الوقت، للتعافي من إصابته، مشيراً إلى أنه يخضع لفحوصات طبية الآن، ولا يستطيع السفر والانضمام إلى معسكر منتخب بلاده”.

وأضاف ، ” قمنا بأرسال تقريراً شاملًا عن حالة اللاعب ، إلى مسئولي المنتخب الغاني، للإطلاع على حالته ، ولن نسمح له بالانضمام إلى معسكر المنتخب الغاني في ظل إصابته، عليهم معرفة ذلك”.

صدمة للمنتخب المصري

يحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو بأى نتيجة، مقابل تعثر المنتخب الأوغندي أمام غانا، من أجل التأهل إلى مونديال روسيا 2018، ولكن غياب أسمواه جيان عن هذه المواجهة سيفقد خطورة المنتخب الغاني إلى حد ما.