تقارير: بعد الفوز على الأهلي.. النجم يتقدم باحتجاج للكاف

قرر مسؤولو نادي النجم الرياضي الساحلي التقدم باحتجاج لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ضد الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستان الذي أدار مباراة الفريق أمام الأهلي أمس الأحد.

النجم يحتج على حكم مباراته أمام الأهلي

ووفقاً لما ذكرته صحيفة الصريح التونسية، فإن النجم ينوي التقدم باحتجاج ضد الحكم الجابوني في ظل احتسابه لهدف النادي الأهلي الذي سجله صالح جمعة دون أن يحتسب مخالفة للفريق التونسي.

ويرى مسؤولو النجم أن هدف الأهلي جاء من مخالفة واضحة تستوجب احتسابها لصالح النجم، وهو ما دفعم للتقدم باحتجاج ضد الحكم الجابوني الذي احتسب الهدف لصالح الأهلي.

وكان وائل جمعة قائد الأهلي السابق قد أكد في تصريحات تليفزيونية على أن هدف الفريق في النجم جاء من مخالفة وخطأ تحكيمي واضح من جانب الحكم الجابوني.

كما أكد زياد الجزيري المدير الرياضي للنجم على أن الحكم الجابوني أثر على نتيجة مباراة فريقه أمام الأهلي، مشدداً على أن احتساب هدف الفريق الأحمر كان من مخالفة واضحة.

ونجح النجم في الفوز على الأهلي بهدفين لواحد في إطار مباريات الذهاب من الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا على الملعب الاولمبي في مدينة سوسة.

وسيلتقي الأهلي مع النجم يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الإياب من قبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي.