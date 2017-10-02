معلول يقرر البقاء في تونس .. تعرف على السبب!

قرر التونسي الدولي، علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البقاء في تونس، وعدم العودة مع بعثة الفريق إلى القاهرة.

الأهلي قد سقط في فخ الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، على ملعب سوسة، ضمن مرحلة الذهاب بالدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا (طالع التفاصيل).

معلول ينضم للمنتخب التونسي عقب فترة الراحة

وحصل معلول على إذن من الجهاز الفني، بالاستمرار في تونس وعدم العودة مع الفريق، من أجل قضاء فترة الراحلة التي منحها حسام البدري، للاعبين ، ومن ثم سينضم إلى معسكر منتخب بلاده استعدادا للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الأول، إلى القاهرة عائدة من تونس، عصر اليوم الأثنين، على أن تستانف التدريبات الجماعية يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمباراة الإياب المقرر لها يوم 22 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف، من أجل ضمان التأهل إلى المباراة النهائية.