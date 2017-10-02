طاهر يوجه رسالة لجماهير الأهلي والأمن المصري

وجه محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة لجماهير فريقه وقوات الأمن المصرية قبل أيام من المواجهة التي ستجمع الفريق مع النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يطلب حضور 60 ألف مشجع في مواجهة النجم

وأشار طاهر إلى أن إدارة النادي الاهلي طلبت السماح بحضور 60 ألف مشجع للمباراة التي ستجمع الفريق مع النجم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وأوضح طاهر بأنه يتمنى أن توافق الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع للأهلي خلال المباراة من أجل التأثير بصورة إيجابية على لاعبي الفريق خلال المواجهة.

وكان الاهلي قد تلقى خسارة على يد النجم الساحلي أمس الاحد في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأفريقي بهدفين لواحد على الملعب الأولمبي بسوسة.

وشدد طاهر على أنه يتمنى موافقة الأمن المصري على حضور الجماهير بصورة مكثفة في المباراة، مؤكداً على أن الأمر سيكون بمثابة رسالة في ظل مساندة الامن والدولة في هذه المرحلة الحاسمة للكرة المصرية.

واختتم طاهر حديثه بالتأكيد على أن جماهير الاهلي كانت ملتزمة خلال فترة تواجدها في تونس سواء خلال المباراة أو التدريبات قبل وخلال مبارتي الفريق أمام الترجي أو النجم.

الجدير بالذكر أن الاهلي طلب حضور 60 ألف مشجع لمباراة الفريق أمام النجم الساحلي في المباراة التي تقام يوم 22 أكتوبر الجاري بملعب برج العرب بالأسكندرية.