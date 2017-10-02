أزارو يترك الأهلي ويرحل إلى المغرب

حصل المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الاهلي على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري من أجل السفر إلى المغرب لقضاء فترة أجازة مع أسرته.

أزارو يحصل على أجازة قصيرة من الاهلي

وجاء طلب أزارو بعد انتهاء الأهلي من مباراته الأخيرة أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا مساء أمس الأحد.

وطلب أزارو التوجه إلى المغرب من تونس مباشرة بعد نهاية المباراة، بدلاً من العودة إلى القاهرة ومن ثم السفر بعدها إلى بلاده من جديد بعد عدة أيام.

ومن المقرر أن يعود أزارو إلى القاهرة يوم الخميس القادم من أجل الانتظام في تدريبات النادي الأهلي الجماعية استعداداً للمباريات المقبلة ومواجهة النجم في إياب قبل نهائي دوري الأبطال.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن ينضم الدوليين إلى صفوف المنتخب المصري خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع النجم في إياب الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية يوم 22 أكتوبر على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بحسب ما أكده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.