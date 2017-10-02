المنتخب يعلن اسماء المنضمين بدلاً من الثلاثي المصاب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفريق عن أسماء الثلاثي الذي سينضم للفراعنة في المعسكر المقبل بدلاً من عبد الله السعيد، حسام عاشور ومحمود عبد المنعم “كهربا”.

كوير يضم 3 لاعبين لمعسكر منتخب مصر

وكان الثلاثي السعيد، عاشور وكهربا قد تم استبعادهم من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابات التي لحقت بهم في الفترة الماضية خلال مشاركتهم مع أنديتهم.

وقرر هيكتور كوبر استدعاء كلاً من مؤمن زكريا لاعب الاهلي، محمد فتحي لاعب الإسماعيلي وحسام حسن مهاجم سموحة للتواجد في المعسكر المقبل للمنتخب المصري.

وسيدخل منتخب مصر في معسكر خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الاستعداد لملاقاة الكونغو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 برصيد تسع نقاط أمام أوغندا بسبع نقاط، ثم غانا بخمس نقاط، والكونغو بنقطة واحدة.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الكونغولي في الثامن من شهر أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم.