تفاصيل جلسة محمود طاهر مع لاعبي الأهلي بعد الخسارة من النجم

عقد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق بعد الخسارة التي مني بها الأحمر أمام النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

طاهر يحث لاعبي الأهلي على الفوز على النجم

وكان الاهلي قد تلقى هزيمة على يد النجم الساحلي بهدفين لواحد على الملعب الأولمبي بسوسة في إطار مباريات الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وحرص طاهر على الاجتماع مع اللاعبين والإشادى بالمجهود المبذول من جانبهم في مبارتي الترجي والنجم الساحلي، مشدداً على ضرورة التركيز بصورة أكبر في المباريات المقبلة.

وقال طاهر للاعبي الأهلي: ” أثق تماماً في عودتكم والفوز على النجم في المباراة المقبلة والتأهل للمباراة النهائية من أجل تحقيق طموحات الفريق في البطولة الأفريقية “.

وأضاف طاهر: ” إدارة الأهلي لم تدخر أي مجهود من أجل توفير كافة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة لتجاوز مباراة النجم الساحلي والتأهل للنهائي “.

وأوضح: ” يجب أن نغلق صفحة مباراة الذهاب والتركيز على ما هو قادم والاستعداد جيداً لمباراة العودة من أجل تحقيق الفوز خلالها والتأهل للمباراة النهائية “.

واختتم: ” علينا أن نحقق الفوز على النجم في العودة من أجل التقدم لتحقيق لقب البطولة الأفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية بعد غياب في الفترة الماضية “.