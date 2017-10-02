عبدالحفيظ يعلن موعد عودة الشيخ وعاشور

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موعد عودة الثنائي حسام عاشور وأحمد الشيخ لاعبان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

إصابة الشيخ وعاشور

وكان اللاعب حسام عاشور أصيب بجزع في أربطة الركبة مما جعله يغيب عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس ، بينما كان الشيخ اشتكى من تقلصات في عضلات الظهر خلال الأيام الماضية.

تصريحات سيد عبدالحفيظ

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات صحفية أن اللاعبان حسام عاشور وأحمد الشيخ في تحسن مستمر ، مشيراً إلى أنهم سينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر خلال 5 أيام.

وأضاف عبدالحفيظ أن عاشور وأحمد الشيخ لاعبان المارد الأحمر يؤديان فقرات برنامج التأهيل بشكل متواصل، للتخلص من الإصابة قريباً.

هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي

جدير بالذكر أن المارد الأحمر هزم أمام النجم الساحلي مساء أمس الأحد بهدفين مقابل لا شئ في مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور القبل النهائي ببطولة أفريقيا.

تشكيل المباراة

ودخل المارد الأحمر المباراة بالتشكيل الآتي.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وعبدالله السعيد ووليد سليمان وجونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.