المنتخب يكشف عن موعد الإعلان عن بدلاء الثلاثي المصاب

أعلن أسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر عن الموعد المحدد لتحديد الثلاثي الذي سينضم لمعسكر الفراعنة خلال الساعات المقبلة لتعويض اللاعبين المصابين.

موعد الإعلان عن انضمام بدلاء كهربا والسعيد وعاشور

ويعاني الثلاثي حسام عاشور، عبد الله السعيد ومحمود عبد المنعم “كهربا” من إصابات خلال الفترة الحالية بعد مشاركاتهم مع أنديتهم مما سيؤدي لغيابهم عن معسكر المنتخب المصري.

وشدد نبيه في تصريحات إذاعية على أن الجهاز الفني لمنتخب مصر سيستقر على الأسماء التي ستنضم للقائمة بدلاً من الثلاثي المصاب مساء اليوم الأثنين.

وقال مدرب الفراعنة: ” لدينا معايير محددة في الاختيارات ولن تخرج عن اللاعبين الذين سبق لهم الانضمام إلينا من قبل في الفترة الماضية “.

وأكمل: ” سنعلن عن الأسماء التي ستنضم لنا مساء اليوم الأثنين، وذلك بعدما ندرس كافة الأسماء المطروحة من أجل تعويض الثلاثي المصاب “.

واختتم نبيه: ” بعض المحترفين سينضمون لنا مساء اليوم الأثنين، أما باقي اللاعبين فسينضمون يوم الثلاثاء مع لاعبي الأهلي، فضلنا أن نريح بعض الأسماء لمدة 48 ساعة من أجل الاستشفاء “.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيدخل في معسكراً بداية من اليوم الأثنين من أجل الاستعداد لملاقاة الكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.