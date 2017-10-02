كوبر: صالح جمعة قادر على تعويض غياب عبد الله السعيد

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه سيدفع بصالح جمعة بديلًا لعبد الله السعيد، الذي تم استبعاده مؤخراً من مواجهة الكونغو بتصفيات المونديال.

المنتخب على موعد لمواجهة الكونغو يوم 8 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

كوبر يشيد بأداء السعيد

وقال كوبر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأثنين، بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر، ” إنه مقتنع بقدرات صالح جمعة، نظراً لتفوقه مع الأهلي الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه قادر على تعويض غياب عبد الله السعيد”.

عبد الله السعيد قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التي أقيمت أمس على ملعب سوسة ، ضمن مرحلة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط ، ياتي خلفه المنتخب الأوغندي 7 نقاط ، بينما ياتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتزيل المجموعة المنتخب الكونغولي برصيد نقطة وحيدة.