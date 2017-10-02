كوبر : لا يجب ضم لاعب على حسابات لاعب آخر

قال الأرحنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة أنه لا يفكر في ضم لاعب للمنتخب الوطني على حسابات لاعب آخر.

كوبر يفكر في ضم مرعي

وأكد هيكتور كوبر خلال تصريحات في مؤتمره الصحفي الذي يعقد حاليا أن عمرو مرعي لاعب إنبي السابق والنجم الساحلي حالياً لاعب جي وهو في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وأشار كوبر إلى أن عمرو مرعي تواجد مع المنتخب الوطني سابقاً لكنه لم يكن يشارك مع فريقه كثيراً لذلك لم يفكر في ضمه، لكنه يتابعة مضيفاً إلى انه الباب مفتوح له إذا استمر في التقدم.

وأضاف كوبر إنه مستمر مع المنخب الوطني في حالة التأهل لمونديال روسيا 2018.

وأكمل كوبر تصريحاته قائلاً : “لو منتخب مصر ملوش شخصية تبقى دي غلطتي، ولو شايفين إن المنتخب قيادته مش صحيحه أنا أرحل فورا عنه ولا يهمني أي شئ إلا مصلحة الفراعنة”.

ويلتقي منتخب مصر أمام الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2018 بروسيا.