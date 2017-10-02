كلوب يصب غضبه على محمد صلاح

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول غضبه الشديد من إهدار المصري محمد صلاح والإنجليزي دانييل ستوريدج لعدد من الاهداف المحققة خلال مواجهة الفريق أمام نيوكاسل.

كلوب غاضب من محمد صلاح

وتعادل ليفربول مع نيوكاسل بهدف لكل فريق مساء أمس الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” خلال المواجهة التي شهدت إهدار صلاح وستوريدج لعدد من الأهداف.

وتحدث كلوب في تصريحات نشرتها الصحف الإنجليزية، مؤكداً على ضرورة أن يتوقف صلاح وستوريدج عن إهدار الأهداف المحققة خلال المواجهات التي يخوضها مع الفريق.

وقال المدير الفني لليفربول: ” محمد صلاح أهدر هدف محقق أمام المرمى الخالي، لسوء الحظ أنه لم يستغل الفرصة ليسدد الكرة على الأرض بل أنه قفز من أجل تصويبها فأطاح بها فوق العارضة “.

وأكمل: ” ماذا يمكنني أن أفعل في هذه اللحظة؟، ما هي وظيفتي في تلك اللحظة؟، ماذا أقول لمحمد صلاح عن هذه الكرة؟ أقول له لا تفعلها مرة أخرى؟ “.

واختتم كلوب: ” صلاح وستوريدج يعلمان جيداً أن عليهما ألا يفعلا ذلك مرة أخرى، لا يمكنني أن أقول للأول لا تفعل ذلك مجدداً، أو أقول للثاني أنظر جيداً إلى المرمى “.

الجدير بالذكر أن ليفربول أهدر سبع نقاط منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث تعادل في مبارتين وخسر في واحدة من بين سبع مباريات.