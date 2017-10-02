كوبر يؤكد استبعاد السعيد وكهربا من قائمة المنتخب أمام أوغندا

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أنه تم استبعاد الثنائي عبدالله السعيد ومحمود كهربا من قائمة الفراعنة أمام أوغندا بسبب الإصابة

إصابة عبدالله السعيد

وتعرض اللاعب عبدالله السعيد للإصابة خلال مشاركته مع الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي مساء أمس.

تصريحات هيكتور كوبر في المؤتمر

وقال كوبر في مؤتمره الصحفي المقام حاليا بمشروع الهدف أن بديل الثنائي عبدالله السعيد ومحمود عبدالمنعم كهربا متوفرون لدي العناصر التي تم اختيارها لمعسكر الفراعنة.

وأشار كوبر أنه بعد إصابة كهربا والسعيد سيصعب الأمر على فريق المنتخب الوطني وسيؤثر هذا على الفراعنة.

وأضاف كوبر أنه غير قلق من الأخطاء التي يرتكبها مدافعي الفراعنه مع أنديتهم في الفترة الأخير مشيراً إلى أن الأخظاء وارد حدوثها من جميع اللاعبين لكن ما يهم علاجها وتداركها وهو ما يحرص عليه جهاز المنخب الوطني

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو المقرر لها 8 أكتوبر الجاري، المقامة على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.