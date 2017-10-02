نجم الأهلي السابق: هذه أسباب هزيمة الأهلي من النجم الساحلي

يرى هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، ان أداء الفريق أمس أمام النجم الساحلي التونسي، كان حذر بشكل مبالغ فيه.

الأهلي قد سقط في فخ الهزيمة أمام النجم الساحلي أمس الأحد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سوسة ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا (طالع التفاصيل).

وقال خشية خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف”، المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” أداء لاعبي الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي كان مبهراً ، في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال ، مشيراً انهم أجبروا لاعبي الفريق التونسي على التراجع “.

الأهلي قد نجح في تحقيق فوزاُ مثيراُ على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف نجم الأهلي السابق، ” كان هناك تباعد بشكل كبير في خط وسط الاهلي، أدي ذلك إلى أفضلية للاعبي النجم ونجحوا في الاستحواذ على الكرة بشكل كبير”.

هادي خشبة: غياب عاشور أثر بشكل كبير

وأوضح، ” غياب حسام عاشور عن مباراة أمس، أثر بشكل كبير على أداء الأهلي، لاسميا وانه كان يستطيع استخلاص الكرة والتمرير بشكل جيد إلى الأمام “.

وتابع، ” هدف النجم الأول ، كان نتيجة قلة الخبرات ، مشيراً إلى أن هشام محمد كان لابد أن يمرر الكرة إلى منتصف الملعب وليس في منطقة جزاء الأهلي”.